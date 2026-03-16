Саратовские врачи спасли пожилого мужчину с огромным очагом воспаления в почке

Балаковские врачи спасли почку мужчине.

В Балакове 63-летний пациент поступил в урологическое отделение горбольницы в тяжелом состоянии. Давняя киста в почке осложнилась мочекаменной болезнью и инфекцией. От операции пациент раньше отказывался.

В экстренном порядке хирурги провели дренирование и удалили из почки около 400 миллилитров инфицированной жидкости. Специалистам удалось подобрать единственный эффективный антибиотик.

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Его готовят к плановой лапароскопической операции по удалению стенок кисты.

Алиса Эай