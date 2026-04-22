Краснокнижный белый аист приземлился в посёлке Пригородный Петровского района

Краснокнижный аист прилетел в центр петровского посёлка и не боится людей.

В посёлок Пригородный залетел белый аист, причём птица выбрала для стоянки не окраину, а самое сердце села. Об этом в своём аккаунте «ВКонтакте» рассказал глава района Максим Калядин.

«И не боится!» — удивились местные жители, наблюдавшие за редким гостем.

Калядин попросил земляков не обижать пернатого. Аист занесён в Красную книгу Саратовской области и крайне редко появляется в наших краях — обычно он гнездится значительно западнее.

Ольга Сергеева