Соцфонд назвал саратовцам главное условие для формирования достойной пенсии

Чтобы сохранить право на льготы и обеспечить себе достойную старость, официальная зарплата должна быть полностью «белой», а трудовой договор — оформлен по всем правилам.

Об этом напомнили в Социальном фонде России .

«Серые» схемы или неофициальное трудоустройство приводят к тому, что работодатель либо перечисляет минимальные взносы, либо уклоняется от них полностью. В итоге страховой стаж не идёт, а пенсионные баллы не копятся.

Как подчёркивают в ведомстве, это лишает человека выплат по больничным, пособий по беременности и родам, уходу за ребёнком до полутора лет, а также компенсаций при производственных травмах.

