Крупнейшие залежи каменной соли обнаружили в Саратовской области

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) сообщило о значительных результатах геологоразведочных работ.

С начала 2025 года в России выявлено и поставлено на государственный учёт свыше двух сотен месторождений твёрдых полезных ископаемых.

Особое значение имеют два новых участка калийно-магниевых солей, обнаруженных в Саратовской области. Их суммарные ресурсы оцениваются в 3 миллиарда тонн. В частности, Иванихинский участок (Перелюбский район) содержит около 1 млрд тонн сырья, а Целинная зона (Озинский район) — порядка 2 млрд тонн.

Эти открытия стали результатом эффективного сотрудничества государственных и частных организаций. Калийно-магниевые соли, которые называют еще каменной солью, относятся к стратегическому сырью и являются ключевым компонентом для производства поваренной соли и минеральных удобрений.

Ольга Сергеева