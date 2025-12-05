В саратовском регионе снова увеличат квоты на процедуру ЭКО

В Саратовской области процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счёт государства проводят три медицинских учреждения.

Об этом 4 декабря сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер.

Он отметил, что финансирование этого направления ежегодно увеличивается. По его словам, в рамках профильной программы растёт и количество предусмотренных циклов ЭКО на общее число потенциальных пациенток.

Также замминистра напомнил, что в текущем году в рамках нацпроекта «Семья» по полису ОМС стали бесплатными некоторые обследования, включая генетические анализы. Кроме того, второй год проводится диспансеризация граждан репродуктивного возраста, направленная на раннее выявление проблем с фертильностью и оказание помощи парам.

Ольга Сергеева