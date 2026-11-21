Промышленные площадки Саратова и Энгельса привлекают отечественных инвесторов.

Партнёрство с промышленными площадками Саратова и Энгельса вызывает интерес у ряда отечественных инвесторов. Реализация инициатив в ИТ-сфере, туризме и спорте, а также расширение действующих производств должны стать локомотивом экономического роста территории и создать новые рабочие места.

Руководство «Е1 Групп» одобрило стратегию модернизации мощностей энгельсского завода «Электроинструменты»: при организационной поддержке властей предприятие, выпускающее 2 миллиона изделий в год, рассчитывает расширить площади. Кроме того, компания «Депо Электроникс» готова организовать в регионе контрактную сборку радиоэлектроники — для закрепления выпуска ИТ-техники на местной базе и внедрения инноваций в русле импортозамещения.