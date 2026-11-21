В Саратовской области мошенники создают фейковые группы от имени энергосбытовой компании.

Злоумышленники открывают в мессенджерах приватные группы, представляясь местной энергосбытовой организацией, сообщили в МВД России.

От лица компании они объявляют о перерасчёте платы за коммунальные услуги, запрашивают персональные данные с датой рождения, а затем предлагают чат-бот, требующий шестизначный код. Получив код, аферисты получают доступ к аккаунтам потерпевших. Остальные участники чатов — боты, имитирующие живое общение, при этом атака нацелена на одного человека.

МВД советует повысить приватность: скрыть номер телефона и никнейм, ограничить доступ к фото и видео, запретить добавление в чужие чаты, а также включить двухфакторную аутентификацию.