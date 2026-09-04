Крупный пожар на окраине Саратова локализован: мэрия направила спецтехнику

Пожар у Нового Елшанского кладбища в Саратове потушен.

Сегодня днём в Ленинском районе Саратова произошло возгорание сухой травы вблизи Нового Елшанского кладбища. Сигнал о ЧП поступил в 12:44. На месте оперативно развернули пять пожарных расчётов, которым удалось взять огонь под контроль.

Мэр города Игорь Молчанов держал ситуацию на личном контроле. Он поручил первому заместителю Максиму Сиденко и главе Ленинского района Артему Курочкину выехать на место и обеспечить пожарных всей необходимой техникой и водой.

В ГУ МЧС по региону предупреждают: в жаркую и ветреную погоду огонь может распространяться мгновенно. Жителей просят не поджигать сухую траву и быть предельно внимательными.

Ольга Сергеева