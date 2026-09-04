Фестиваль «Укек-2026» в Саратове: путешествие на средневековый базар

Сегодня, 4 сентября, в историческом парке «Россия – Моя история» в Саратове стартовал 15-й фестиваль археологии и реконструкции «Укек».

В этом году его главной темой стал золотоордынский базар: организаторы воссоздали атмосферу торговых рядов средневекового города Укек, располагавшегося на месте современного Саратова.

На открытии фестиваля руководитель археологической экспедиции и организатор Дмитрий Кубанкин напомнил, что вопрос о возвращении фестиваля на привычное место — на Увекское городище — пока остаётся открытым из-за требований безопасности. «Мы приложим все усилия, чтобы фестиваль продолжался в любых условиях. В этом году решили порадовать посетителей узкой тематикой — воссоздали золотоордынский базар», — отметил Кубанкин.

Выбор темы не случаен: третий сезон подряд археологи исследуют обнаруженные на Увекском городище остатки базара XIV века — уникальное сооружение, аналоги которому ранее находили только в Болгаре (Татарстан). Гостям фестиваля представили интерактивную выставку, а также экспонаты, найденные во время раскопок.

Фестиваль продлится до 6 сентября. В программе — мастер-классы по каллиграфии и старинным ремёслам, сражения на мечах, средневековый кукольный театр и даже шатёр с демонстрацией орудий пыток (вход с 18 лет). Вход на площадку свободный.

Ольга Сергеева