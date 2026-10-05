Кружит осенний листопад: Wink представляет премьеры октября

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Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) поможет справиться с осенним настроением, затейливо смешивая жанры, актеров и эпохи. Только в онлайн-кинотеатре в «картине» премьер октября могут соседствовать такие «краски» как сериал про сцецназ ФСБ и детские мультфильмы, фантастика и дорама, комедия и анимэ.



15 октября на Wink выйдет заключительный эпизод «Трудно быть богом» (18+) — первого сериала, снятого по мотивам культового произведения братьев Стругацких, причем создатели обещают неожиданный финал. Каждый дон и дона уже следят за захватывающей историей Руматы Эсторского (Александар Радойичич), который отправился на далекую планету Кеплер-4077. Сможет ли главный герой найти своего отца? Режиссер-постановщик сериала Дмитрий Тюрин, в ролях — Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Никита Кологривый, Фёдор Лавров, Владимир Юматов, Лев Зулькарнаев, Виктор Добронравов и другие.



Также до конца октября на Wink продолжается премьерный показ многосерийного фильма «Спецы» (16+). Это история о настоящих героях, профессионалах высочайшего уровня, защищающих интересы страны в самые сложные периоды современной истории.



4 октября Wink откроет все 12 серий проекта «Илья Муровец» (16+) от «Пятого канала» с Георгием Дроновым в главной роли. Это ироничный детектив, в котором древние образы получают неожиданное продолжение в современной российской провинции.



А 5 октября в онлайн-кинотеатре состоится премьера комедийного сериала телеканала СТС «Нянька в погонах» (16+) с Алексеем Маклаковым в главной роли. Бывший военный Василий устраивается на работу в семью бизнесмена Антона, который отчаялся найти няню, готовую выдержать его трех избалованных детей.

Для семейного просмотра осенним вечером прекрасно подойдут анимационные проекты. «Невский. Владычица Морская» (6+) — это новый сезон о легендарном богатыре Невском и команде юных героев. Защитникам Санкт-Петербурга предстоит столкнуться с новой опасностью — городу угрожают загадочные водяные существа.



Еще один претендент для просмотра в семейном кругу — российский приключенческий кинофильм «Алмаз “Сердце Персии”» (6+). Леша — большой любитель пиратских историй, закончив очередной учебный год, он вместе с родителями отправляется на каникулы в Иран. Зайдя в местный музей, мальчик узнает, что бесценный экспонат, алмаз под названием «Сердце Персии», украден неизвестными грабителями…



Российский фильм «Хейтер» (16+) поднимает важные проблемы существования человека в современном онлайн-мире. Драматический альманах режиссера Максима Боева с Алексеем Серебряковым, Павлом Деревянко, Константином Крюковым и Любовью Аксеновой рассказывает о том, как просто обесценить человеческую жизнь. В центре сюжета анонимный стример, который появляется онлайн в жуткой маске кролика и всегда знает, куда направить ненависть своей большой аудитории.



Собрание зарубежных кинофильмов в Wink пополнит сразу два проекта с актрисой Галь Гадот. «Кодекс Данте» (18+) — история о погоне за литературным сокровищем и трудном писательском пути. Нью-йоркский писатель одержим «Божественной комедией», он соглашается на предложение мафиози похитить бессмертную рукопись Данте Алигьери. Параллельно в XIV веке разворачивается другая история: Данте ищет фактуру для своего великого литературного труда, который подарит человечеству классическое описание ада, чистилища и рая. Постепенно две сюжетные линии, разделенные веками, начинают переплетаться…



Триллер-боевик «Бегущая» (16+) рассказывает о том, как прямо во время пробежки главная героиня Майя узнает, что ее сын похищен. И теперь у нее совсем немного времени, чтобы выполнить телефонные указания анонимного злодея или найти способ обхитрить его.



В криминальном триллере «Сыграть в ящик» (18+) главные роли исполнили Сэмюэл Л. Джексоном и Ева Грин. Джек планирует инсценировать собственную смерть, чтобы получить страховую выплату в 30 миллионов долларов. Соучастницей в афере становится его жена Нора, но у нее другой план…



А в коллекцию дорам поступят сериалы «Люби меня» (16+) и «Круглосуточный спортклуб» (18+). В первом одинокая женщина-врач встречает чуткого соседа и решается снова впустить в жизнь любовь: в пронзительной южнокорейской мелодраме снималась звезда хита «Учитель Ким, доктор Романтик» Со Хён-джин. Во втором проекте неудачливая девушка случайно забредает в тренажерный зал, хозяин которого обещает ей преображение. Романтическая дорама о здоровом образе жизни и любви.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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