От мела до звёзд: столетняя галерея саратовских учителей

На берегах Волги, в Саратовской области, профессия учителя несёт на себе куда более тяжёлый груз истории, чем можно представить.

Здесь выросли учёные, изменившие ход российской науки, поэты, определившие вкусы национальной литературы, и здесь же работали обычные сельские учителя, державшие оборону просвещения при свете керосиновой лампы.

А сегодня, когда говорят об учителях, разговор почти неизбежно упирается в куда более приземлённый вопрос — сколько же они зарабатывают.

Из саратовских классов — в большой мир

Саратовская первая мужская гимназия (сегодня — здание на улице Некрасова, 17, где сейчас находятся приставы Волжского района) по праву считается легендой российского образования. С 1819 по 1918 год по её коридорам прошла целая плеяда имён, которые позже потрясли Россию и мир.

Литературовед Александр Пыпин провёл здесь свои гимназические годы, а позже стал одним из основоположников отечественного литературоведения, автором «Истории русской литературы» и «Истории русской этнографии». Поэт Эдуард Губер стал первым русским переводчиком гётевского «Фауста», а Михаила Кузмина современники называли «королём эстетизма». Химик Николай Зинин именно здесь пробудил интерес к химии — позже он открыл метод искусственного синтеза анилина, заложивший основы промышленного окрашивания тканей. Ботаник Сергей Навашин своими открытиями помог человечеству глубже понять жизненные процессы растений.

Отдельно стоит сказать о медике Григории Захарьине. Окончив гимназию в 1847 году, он разработал систему диагностики, основанную на рассказе самого пациента, — метод, который и сегодня лежит в основе клинической медицины. Были среди выпускников и те, кто выбрал совсем иные дороги: Корнелий Тхоржевский прямо из школы отправился на войну и первым взошёл на крепостную стену при штурме Карса; Николай Ашинов возглавил казачью экспедицию в Африку, пытаясь основать российскую колонию на берегу Красного моря. А ещё здесь учились изобретатель «русской свечи» Павел Яблочков, художник Фирс Журавлёв и многие другие выдающиеся люди.

Фото: ИринаЯ, Википедия

Исчезнувшие «земские учителя»: просветители при керосиновой лампе

Сейчас мало кто помнит, что когда-то означало звание «земский учитель».

Во второй половине XIX века земские школы Саратовской губернии считались одними из лучших в России. В отличие от церковно-приходских, они преподавали не только чтение, письмо и счёт, но и природоведение, географию и историю, используя учебники Ушинского. Но за блестящими оценками скрывалась крайне тяжёлая реальность. Обследование начальных школ Вольского уезда в 1875 году показало: лишь две школы из всех имели собственные здания — одна недостроенная, другая переполненная. Остальные ютились в арендованных крестьянских избах, где воздух был спёртым, свет — тусклым, за одним столом сидело по десять учеников, а у учителя не было даже письменного стола.

Ещё горше было положение самих педагогов. По сохранившимся данным, учителя школ государственных крестьян получали из казны лишь 100 рублей в год. А к концу XIX века в Саратовской губернии всё ещё было множество «школ грамотности», где дети лишь заучивали молитвы и учились читать и считать по-церковнославянски — качество образования там было куда ниже земских школ.

И всё же эти учителя брали на себя миссию шире класса. В 1889 году в 68 земских школах Саратовской губернии проводились «народные чтения»: по вечерам учителя читали вслух для неграмотных взрослых, пытаясь сформировать в крестьянской среде положительное отношение к школе. Они были не просто носителями знаний, а искрами просвещения.

Класс под огнём: те, кто не вернулся

В годы Великой Отечественной войны саратовские учителя прошли ещё одно испытание. Многие, надев шинели, ушли на фронт и не вернулись.

Саратовский музей педагогической славы до сих пор хранит фронтовые письма и воспоминания тех лет. Особенно трогательна история учителя Ивана Максимовича Ерёмина: в одном из оборонительных боёв его рота была почти полностью уничтожена. Потерявшего сознание Ерёмина вынесли с поля боя бойцы другой части и отправили в госпиталь, а домой пришла похоронка. В селе его похоронили, на сороковой день справили поминки. И именно в тот день почтальон постучал в дверь Ерёминых — извещение о его смерти оказалось ошибкой.

Преподаватели Саратовского университета тоже не остались в стороне. Даниил Лучин, доктор физико-математических наук, бывший ректор университета, одним из первых записался на фронт. В письме родным он писал: «Война будет трудной, моё место — на передовой». В декабре 1941 года он погиб в бою под Ленинградом, так и не увидев победы. Сегодня самая большая аудитория механико-математического факультета университета носит его имя.

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Сегодняшняя кафедра: цифры за фасадом

Вернёмся в наши дни. Экономическое положение учителей Саратовской области рисует сложную картину.

По данным областного министерства образования, в первой половине 2026 года средняя месячная зарплата педагогических работников школ Саратовской области составила 60 300 рублей, а средняя зарплата на должности учителя — 61 300 рублей. Разрыв между районами заметен: в Рысогорском, Калининском и Аркадакском районах учителя получают меньше среднеобластного уровня, а в Балашовском, Энгельсском районах и в Саратове — больше.

Но слово «средняя» часто скрывает более реальную картину. Ещё в апреле 2026 года в Саратовской области зарплаты в большинстве вакансий учителей редко превышали 30 000–35 000 рублей, а в некоторых школах педагоги при полной нагрузке получают лишь 25 000 рублей. Данные рекрутинговых платформ дают ещё один угол зрения: за первые восемь месяцев 2026 года работодатели Саратовской области опубликовали почти 400 вакансий учителей, медианная зарплата составила 41 200 рублей, а диапазон — от 27 500 до 99 200 рублей.

И всё же они остаются у доски

В апреле 2026 года были подведены итоги областного конкурса «Учитель года». Первое место заняла преподаватель информатики Саратовской второй военной школы Анастасия Гуркина — она представит регион на всероссийском конкурсе. Ей вручили премию в 250 000 рублей, а также стипендию областного профсоюза имени народного учителя СССР Веры Александровой.

К слову, о Вере Александровой. Единственный в Саратовской области обладатель звания «Народный учитель СССР», в ноябре 2025 года она была удостоена звания «Почётный гражданин Саратовской области». Полвека она проработала в школе села Сергеевское Гагаринского района, с 1959 по 1975 год была директором. Она создала ученическую производственную бригаду и спортивную школу выходного дня, её имя внесено в «Большую советскую энциклопедию», а в школе до сих пор действует музей её имени.

Эти имена — и тех, кто учился в саратовских гимназиях и прославил Россию, и тех, кто при керосиновой лампе учил крестьянских детей, и тех, кто писал письма домой с передовой, — принадлежат одной и той же профессии. История саратовского учительства — это не просто история передачи знаний. Это история о том, при каких условиях знания всё равно передавались, и о том, почему кто-то до сих пор готов стоять у доски.

Ольга Сергеева