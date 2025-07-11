КТ в Балаково: За полгода проведено почти 2000 исследований бесплатно по ОМС

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Новости Саратова
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Современный компьютерный томограф, установленный в поликлинике №1 Балакова по нацпроекту «Здравоохранение», работает с максимальной загрузкой. За первое полугодие 2025 года выполнено:

  • 1 892 плановых КТ-исследования;
  • 406 процедур с контрастом.

Основные направления:
— Диагностика органов грудной клетки;
— Исследование позвоночника (грудной/поясничный отдел);
— Сканирование головного мозга.

Направление выдает терапевт или узкий специалист. Результаты поступают врачу оперативно — обычно в день исследования,— пояснил главврач Александр Овсянников.

Важно: Все исследования для пациентов — бесплатные (в рамках ОМС).


Программа модернизации первичного звена здравоохранения продлена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».