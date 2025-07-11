Юные атлеты из Саратова завоевали 9 наград на всероссийских соревнованиях в Уфе

Воспитанники адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» («РиФ») триумфально выступили на Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике среди спортсменов с ПОДА в Уфе.

Золотые победы (1):

Даниил Кочнов (Аткарск):

— метание мяча,

— толкание ядра.

(Аткарск): — метание мяча, — толкание ядра. Софья Котенко (Калининск):

— метание мяча,

— толкание ядра.

(Калининск): — метание мяча, — толкание ядра. Ольга Проскурина (Аткарск):

— бег на 800 м.

Серебро (2) и бронза (3):

Даниил Кочнов:

— 200 м (серебро),

— 400 м (серебро),

— 800 м (бронза).

— 200 м (серебро), — 400 м (серебро), — 800 м (бронза). Ольга Проскурина:

— толкание ядра (бронза).

Тренеры-наставники: Анна Николенко и Марина Иванова.

Соревнования объединили 56 участников из 12 регионов России.