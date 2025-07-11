Юные атлеты из Саратова завоевали 9 наград на всероссийских соревнованиях в Уфе

Воспитанники адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» («РиФ») триумфально выступили на Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике среди спортсменов с ПОДА в Уфе.
Золотые победы (1):
- Даниил Кочнов (Аткарск):
— метание мяча,
— толкание ядра.
- Софья Котенко (Калининск):
— метание мяча,
— толкание ядра.
- Ольга Проскурина (Аткарск):
— бег на 800 м.
Серебро (2) и бронза (3):
- Даниил Кочнов:
— 200 м (серебро),
— 400 м (серебро),
— 800 м (бронза).
- Ольга Проскурина:
— толкание ядра (бронза).
Тренеры-наставники: Анна Николенко и Марина Иванова.
Соревнования объединили 56 участников из 12 регионов России.