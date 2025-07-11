Юные атлеты из Саратова завоевали 9 наград на всероссийских соревнованиях в Уфе

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Новости Саратова
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Воспитанники адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» («РиФ») триумфально выступили на Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике среди спортсменов с ПОДА в Уфе.

Золотые победы (1):

  • Даниил Кочнов (Аткарск):
    — метание мяча,
    — толкание ядра.
  • Софья Котенко (Калининск):
    — метание мяча,
    — толкание ядра.
  • Ольга Проскурина (Аткарск):
    — бег на 800 м.

Серебро (2) и бронза (3):

  • Даниил Кочнов:
    — 200 м (серебро),
    — 400 м (серебро),
    — 800 м (бронза).
  • Ольга Проскурина:
    — толкание ядра (бронза).

Тренеры-наставники: Анна Николенко и Марина Иванова.

Соревнования объединили 56 участников из 12 регионов России.