На Балаковской АЭС заявили о безопасности работы станции в июне

В июне 2025 года в районе расположения Балаковской АЭС выбросы радиоактивных веществ в атмосферу не превысили установленных нормативов.

Мощность дозы гамма-излучения на промплощадке станции и населенных пунктах в районе расположения АЭС находилась в пределах безопасных многолетних фоновых значений.

На Балаковской АЭС за июнь 2025 года аварийных выбросов в атмосферу и сбросов в водные объекты, а также превышений нормативов предельно допустимых выбросов и допустимых сбросов вредных загрязняющих веществ зарегистрировано не было. Превышения нормативов образования отходов производства и потребления не допущено.