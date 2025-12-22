Куратор строительства новой школы в Саратове вошла в политсовет «Единой России»

Заместитель директора гимназии №75 и куратор строительства новой школы в Саратове Анастасия Морозова вошла в новый состав регионального политического совета партии «Единая Россия».

Её кандидатура была поддержана делегатами на региональной Конференции партии, состоявшейся 20 декабря.

Морозова, известная саратовцам, как активный общественник и педагог, курирующий возведение важного социального объекта, прокомментировала своё избрание.

«Для меня большая честь и ответственность войти в состав регионального политсовета. Рассматриваю это не только как признание моей работы, но прежде всего как возможность на системном уровне ещё эффективнее решать вопросы, которые волнуют наших жителей. Я готова быть связующим звеном между людьми, профессиональным сообществом педагогов и партийными структурами, чтобы голос жителей всегда был услышан, а наши общие цели достигались», — поделилась Анастасия Морозова.