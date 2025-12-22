В спецоперации геройски погиб боец из Пугачевского района Исимов Нариман

В ходе специальной военной операции погиб ещё один уроженец Саратовской области.

Администрация Пугачёвского района сообщила о гибели Наримана Исимова.

Церемония прощания с военнослужащим состоится сегодня, 22 декабря, в городе Пугачёве по адресу: 2-й Северный переулок, дом 3. Начало в 10:30.

Нариман Альшевич с доблестью выполнил свой воинский долг, пожертвовав жизнью ради безопасности нашей страны. Выражаю глубочайшие соболезнования семье и родным, — отмечается в официальном некрологе.

Ольга Сергеева