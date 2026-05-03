Курбан-байрам в Саратове: начался прием заказов на жертвенных животных с доставкой мяса нуждающимся

Мусульмане областного центра смогут заранее заказать жертвенное животное для предстоящего праздника Курбан-байрам.

Комиссия при Саратовской Соборной мечети объявила о приеме заявок с последующим забоем, разделкой и адресной раздачей мяса малоимущим верующим. Об этом сообщили в ДУМСО.

Как рассказал председатель комиссии, имам-хатыб Рустам-хазрат Мухитов, заклание будет организовано на специальной площадке в регионе. Процедура пройдет в строгом соответствии с религиозными канонами и санитарно-гигиеническими нормами. Мясо расфасуют в фирменные пакеты и доставят нуждающимся категориям мусульман.

Стоимость жертвоприношения в этом году составит:

— одна овца — 16 500 рублей;

— 1/7 часть крупного рогатого скота — 19 000 рублей.

Сделать заказ и получить дополнительные разъяснения можно у председателя комиссии Рустама-хазрата Мухитова по телефону +7 929 777‑39‑57 или лично по адресу: улица Татарская, 10/12. Организаторы призывают верующих позаботиться о жертвоприношении заранее.

Напомним, Курбан-байрам (Ид аль-Адха) в 2026 году отмечается 27 мая.

Наталья Мерайеф