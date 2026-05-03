Тюльпановый рай в центре Саратова: сад «Липки» расцвел всеми цветами радуги

Центральный парк областного центра превратился в настоящий цветущий оазис.

В саду «Липки» в первых числах мая массово распустились тюльпаны самых разных сортов и оттенков — от ярко-алых и солнечно-жёлтых до нежных белых и даже редких фиолетовых.

Как отмечают горожане, которые уже успели оценить обновлённые клумбы, пройти мимо такого великолепия невозможно — парк притягивает взгляды и дарит весеннее настроение всем посетителям.

Администрация сада приглашает жителей и гостей Саратова прогуляться по цветущим аллеям и сделать яркие фотографии на память. «Липки» вновь подтверждают звание одного из самых ухоженных и живописных мест областного центра.

Ольга Сергеева