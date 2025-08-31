Курсантам института Росгвардии провели Урок мужества

Саратовской областной организацией ветеранов для курсантов-первокурсников Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российского Федерации проведен Урок мужества.

Мероприятие под названием «Курская битва. История вчера и сегодня» было посвящено 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

Целью мероприятия стало повышение эффективности форм и методов работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и сохранение исторической памяти о подвиге наших предков. Об этом информирует министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.