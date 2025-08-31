В Саратовской области прошел молодежный форум «Хопёр»

Молодежный образовательный форум «Хопёр» объединил порядка 300 молодых людей из Саратовской области.

Участники съехались как из близлежащих регионов в очном формате, так и присоединились более 500 человек в режиме «онлайн».

На протяжении четырех дней ребята принимали участие в интерактивных лекциях, тренингах и мастер-классах по 12 тематическим направлениям.

Как сообщили в региональном министерстве внутренней политики, комплексный подход к организации форума позволил создать эффективную модель взаимодействия между молодежью, общественными объединениями, органами местного самоуправления и бизнесом региона.