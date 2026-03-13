Квартиру с баней и террасой в центре Саратова оценили в 33 миллиона рублей

В центре Саратова продают квартиру с баней и террасой с видом на Волгу за 33 миллиона.

На рынке недвижимости Саратова появилось нестандартное предложение — трёхкомнатная квартира на улице Провиантской, где жилое пространство соседствует с собственной баней. Объект позиционируется как премиальный и рассчитан на покупателей, ищущих нечто большее, чем стандартное жильё.

Квартира расположена на восьмом этаже девятиэтажного дома в центре города. Её площадь — 146 квадратных метров. Ключевая особенность — терраса с панорамным видом на Волгу. Также в планировку входят гардеробная, кладовая и баня, что для городской квартиры встречается редко.

Жильё продаётся полностью меблированным, что избавляет нового владельца от хлопот с ремонтом и обустройством. Цена вопроса — 33 миллиона рублей. Таким образом, квадратный метр оценивается более чем в 226 тысяч рублей.

Ольга Сергеева