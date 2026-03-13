Новую психиатрическую больницу построят в Гагаринском районе Саратова

В Саратове построят новую психиатрическую больницу: старые стены не соответствуют современным стандартам.

В Гагаринском районе Саратова появится новый лечебный комплекс для оказания психиатрической помощи. Концепция развития службы уже одобрена региональным Минздравом, рассказал на брифинге замминистра здравоохранения области Денис Грайфер.

Необходимость строительства он объяснил плачевным состоянием существующих мощностей. Сегодня психиатрическая больница ютится в зданиях, признанных памятниками архитектуры. Провести там капитальную реконструкцию под современные стандарты невозможно — слишком много ограничений.

Поэтому власти пошли по пути возведения нового объекта. Сейчас специалисты занимаются проектно-сметной документацией. Но речь идёт не просто о новых стенах, а о смене подхода к лечению. Грайфер подчеркнул: современная психиатрия уходит от практики длительного пребывания пациентов в стационаре.

«Лежание на койке не столь рационально», — заявил замминистра, намекая на необходимость внедрения более эффективных амбулаторных методик и дневных стационаров.

В регионе уже работает сеть профильных учреждений: больницы есть в Аткарске, Энгельсе и Красноармейске, диспансеры охватывают все районы. Однако потребность в помощи психиатров сегодня растёт. Как отметил Грайфер, она всё чаще требуется участникам специальной военной операции, возвращающимся домой.

Ольга Сергеева