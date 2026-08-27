Квартиру с гигантскими вазами в центре Саратова риэлторы оценили в 34 миллиона рублей

В центре Саратова продают квартиру за 34 млн рублей: 156 метров, огромная кухня и китайские вазы.

На проспекте Столыпина выставлена на продажу нестандартная «трёшка» площадью 156 кв. м. Квартира находится на пятом этаже десятиэтажного дома 2004 года постройки. Главная фишка — кухня-гостиная на 63,8 «квадрата», разделённая двумя гигантскими вазами с китайскими мотивами на обеденную зону и зону отдыха. Перепланировка узаконена, заверил собственник.

Среди плюсов — всегда свободное парковочное место и интеллигентные соседи. Цена вопроса — 34 млн рублей, то есть около 218 тыс. за квадратный метр. Для сравнения: средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке Саратова в середине августа составляла 112 тыс. рублей.

Ольга Сергеева