Умер саратовский профессор-математик Валентин Кузнецов

Ушёл из жизни саратовский учёный Валентин Кузнецов.

25 августа на 80-м году жизни скончался доктор технических наук, профессор Саратовского государственного университета имени Чернышевского Валентин Кузнецов. Об этом сообщили в вузе.

Учёный был известным специалистом в области аналитической теории чисел и нелинейной механики. Многие годы он руководил кафедрой алгебры и теории чисел СГУ (с 2004 года — кафедра компьютерной алгебры и теории чисел).

Прощание с Валентином Кузнецовым состоится 27 августа в 10:00 по адресу: Саратов, улица 2-я Садовая, 115/121.

Ольга Сергеева