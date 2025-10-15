Лагерь «Зеркальный» готовится к летнему сезону-2026

Всероссийские смены для юных последователей Ислама на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Зеркальный» возобновляются после длительного перерыва.

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, летом 2026 года лагерь, расположенный в Базарно-Карабулакском районе, сможет принять на отдых 200 ребят. Об этом рассказал муфтий Духовного управления мусульман Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов.

Напомним, смены под названием «Муслим» действовали на базе лагеря «Зеркальный» с 2012 по 2019 год включительно, пока не началась пандемия коронавируса. В рамках смен дети из разных уголков России не только укрепляли здоровье с помощью спорта, походов, различных игр и мероприятий на свежем воздухе, но также изучали свою религию под руководством опытных учителей и развивали творческие способности.

Сегодня лагерь активно готовится к открытию. По словам муфтия, уже выполнен ряд строительно-отделочных работ: обновлен медпункт и несколько корпусов для отдыхающих, проводится ремонт столовой. Зимой и весной продолжится восстановление еще двух жилых зданий, спортплощадок и других необходимых объектов, появится новое ограждение. Финансовую поддержку в обновлении материально-технической базы лагеря оказывают меценаты и правительство Саратовской области, выделившее 20 миллионов рублей на эти цели.

Стоит отметить, что заезды в 2026 году состоятся в июле и августе. Юные мусульмане будут отдыхать как и раньше в раздельных сменах: для мальчиков и девочек. Каждая — на 100 человек. Все эти места будут позже распределены между регионами согласно квотам.

Всероссийские смены «Муслим» — это место, где дети получают духовно-нравственное воспитание, религиозные знания и физическую закалку, находят друзей среди единоверцев, укрепляют братские узы и обретают самые теплые воспоминания на всю жизнь. Если вы желаете помочь в благом деле восстановления мусульманского лагеря, звоните по телефону: +79271011082.

Подготовила Наталья Мерайеф