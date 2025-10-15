Саратовский сельский фестиваль с коровами «Шуми, Шумейка!» прошел с большим успехом

В селе Шуме́йка Энгельсского района 11 октября с успехом прошёл уникальный сельский фестиваль «Шуми, Шумейка!», объединивший жителей и гостей.

История села, уходящая в XVIII век, тесно связана с добычей соли на озере Эльтон. По легенде, соль перевозили на волах — лошади не выдерживали тяжёлого труда. Поэтому соль и коровы стали главными темами праздника.

В рамках фестиваля состоялся конкурс солений «Пуд соли съели», где жюри оценивало вкус и подачу блюд. Гости тепло встретили участниц конкурса красоты коров «Леди Муу»: бурёнки прошли по улице в шляпках и бантах. Также популярностью пользовались выставка арт-корова «Стадо фантазий», мастер-классы для детей и экспозиция сельской библиотеки.

Ольга Сергеева