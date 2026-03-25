ЛДПР будет добиваться госрегулирования стоимости детского отдыха в Саратовской области

Руководитель фракции ЛДПР в Саратовской областной Думе Дмитрий Пьяных на заседании регионального парламента заявил, что партия инициирует масштабный мониторинг стоимости детского отдыха по всей области.

По итогам проверки депутаты намерены поставить вопрос о возврате путевок в систему государственного регулирования и обеспечения доступности. На сегодня летний детский отдых детей стал недоступным для большинства семей из-за цен на путевки, сопоставимых с месячным заработком родителей.

Поводом для запуска инициативы стали обращения граждан о стоимости смен в детских лагерях области. По словам депутата, цена путевки в «Ровеснике» на лето 2026 года достигает 50,5 тыс. рублей, в «Орленке» — 48 тыс. рублей, в «Дубках» — 32 тыс. рублей.

«Родитель должен отдать весь свой месячный заработок за 21 день детского отдыха. Это ненормально, когда цена смены равна зарплате. Лето — это не роскошь. Это здоровье и будущее наших детей. И мы обязаны сделать так, чтобы честно работающие родители, особенно многодетные, могли дать своим детям полноценный отдых без унизительной экономии», — заявил Дмитрий Пьяных.

Как отметил руководитель фракции ЛДПР, нередко заявленная сумма не включает питание и трансфер, что делает реальную стоимость отдыха еще выше. При этом, по статистике, которую привел депутат, доля семей, не имеющих возможности отправить ребенка в лагерь, выросла за год с 38% до 61%.