В Саратовской области предотвратили поджог военкомата и вышек связи из-за украинских спецслужб

Глава саратовской полиции отчитался перед депутатами о диверсионных актах и преступлениях 2025 года.

На заседании Саратовской областной думы начальник ГУ МВД России по Саратовской области Николай Ситников представил отчет о резонансных преступлениях, зарегистрированных в регионе в 2025 году. Особое внимание в докладе было уделено попыткам вывода из строя объектов инфраструктуры, совершенным по указанию из-за рубежа.

Как сообщил руководитель областного главка, злоумышленники предприняли попытку поджога здания военкомата. Конкретные дату и адрес объекта Ситников в ходе выступления не назвал, ограничившись констатацией факта. Кроме того, в Саратове объектами противоправных посягательств стали две базовые станции операторов сотовой связи. Неустановленные лица пытались вывести оборудование из строя, используя поджог. По данным полиции, организаторами данных преступлений выступили украинские спецслужбы. Исполнители, причастные к поджогам, задержаны правоохранительными органами.

В ходе отчета глава регионального ГУ МВД также привел данные о преступлениях, связанных с публичными действиями. С начала года сотрудниками полиции выявлен 21 случай дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. В отношении двух нарушителей, которые были привлечены к ответственности повторно, судами вынесены обвинительные приговоры, по данным фактам возбуждены уголовные дела.

Ольга Сергеева