Лебединая семья вернулась на саратовский пруд и успешно вывела потомство

В Лысогорском районе лебеди обустроили семейное гнездо.

На одном из живописных прудов Саратовской области обосновалась пара грациозных белых лебедей, которые в этом году обзавелись потомством. Как сообщили в местной администрации, пернатые уже не впервые выбирают этот тихий уголок для выведения птенцов.

«Птицы поселились среди зелёных берегов с кристально чистой водой и обилием пищи. Теперь здесь можно наблюдать удивительную картину: заботливые родители терпеливо обучают своих пушистых малышей азам плавания и добычи пропитания», — поделились в муниципалитете.

Чиновники призвали жителей наслаждаться этим природным чудом на расстоянии, чтобы не тревожить пернатое семейство.