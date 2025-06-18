Саратовским чиновникам грозят штрафы за сокрытие информации о капитальном ремонте

Саратовской области могут ввести штрафы для чиновников за срывы капремонта.

Прокуратура Саратовской области внесла в областную думу законопроект, предусматривающий административную ответственность должностных лиц за нарушения в предоставлении информации о капитальном ремонте многоквартирных домов.

Согласно инициативе, штрафы составят:

3–5 тыс. рублей — за непредоставление или несвоевременную подачу данных для плана капремонта;

2–3 тыс. рублей — за неполную или недостоверную информацию о техническом состоянии домов.

Как пояснили авторы проекта, эти меры направлены на повышение эффективности программы капремонта.

Депутат от КПРФ Денис Буланов поинтересовался, как будут выявляться нарушения. По словам представителя прокуратуры Ивана Гусева, контроль будет осуществляться через плановые проверки, а также на основе жалоб граждан и публикаций в СМИ.