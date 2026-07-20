Ледовые дворцы Саратова и Балакова получат новое оборудование

В поправках в областной бюджет, которые рассмотрят на этой неделе, заложены средства на развитие спортивной инфраструктуры.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, финансирование направят на приобретение нового оборудования для двух ледовых комплексов: ФОКа имени А. Коваленко в Балакове и ФОКа «Кристаллик» в Саратове.

Кроме того, отдельной строкой в бюджете предусмотрены гранты для профессиональных спортивных команд региона. Общая сумма поддержки составит 100 миллионов рублей.

Регион продолжает инвестировать в спорт — как в обновление материальной базы, так и в прямую поддержку команд, представляющих область на всероссийском уровне.

Ольга Сергеева