МЧС России требует проверить ТРЦ «Лидер» в Энгельсе после публикаций в СМИ

Главное управление МЧС России поручило областным подразделениям провести проверку крупнейшего торгово-развлекательного центра Энгельса — «Лидер».

Основанием стали публикации журналистов «Комсомольской правды в Саратове» от июня 2026 года, в которых указывалось на возможные нарушения, допущенные при строительстве объекта.

Как следует из материалов расследования, помещения ТЦ размещены в бывших производственных цехах предприятия «Химволокно», которые изначально не были предназначены для массового пребывания людей. Обращается внимание на соседство детских зон, магазинов и кафе с действующим химическим производством, имеющим общие конструктивные элементы с ТЦ — включая фасад и кровлю из горючих материалов. Также сообщается, что администрация Энгельсского района, региональное министерство строительства и ЖКХ и управление Росреестра не располагают проектной документацией на реконструкцию цехов под ТЦ.

Ранее, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, жители Энгельса уже обращались к генпрокурору с требованием проверить «Лидер» на предмет пожарной безопасности. Тогда прокуратура выявила нарушения, материалы были переданы в МЧС для привлечения собственника к административной ответственности.

Владельцем «Лидера» называют бизнесмена Станислава Невейницына, бывшего зятя экс-губернатора Дмитрия Аяцкова. Проведение проверки поручено заместителю начальника регионального ГУ МЧС Юрию Боткину.

Ольга Сергеева