Легендарный Сметанников спел для жителей Петровска

Сегодня, 24 августа, в районном доме культуры Петровска дал концерт народный артист СССР, легендарный солист Леонид Сметанников.

Погода, к сожалению, не позволила выступить в парке, но в ДК собрался полный зал. Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава района Максим Калядин.

— Зрители с особым теплом встретили песни «Я люблю тебя, Россия» и «Выйду на улицу», последняя по праву считается визитной карточкой Леонида Сметанникова. По просьбе петровчан прозвучала русская народная песня «Коробейники». Особым событием стало исполнение песни «Ради матушки-земли». Леонид Сметанников впервые представил ее на «Голубом огоньке» в 1987 году — и она вновь на сцене! В программе приняли участие лауреат международных конкурсов Елена Русланова. В совместном исполнении с Леонидом Анатольевичем они исполнили песню «Десятый наш десантный батальон». Большое спасибо Леониду Анатольевичу за тот талант и артистизм, с которыми он всегда выступает перед петровчанами! Это настоящая классика исполнительского искусства, — рассказал о своих впечатлениях Калядин.