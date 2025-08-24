В Саратовской области скорбят о шести геройски погибших земляках

От

При выполнении боевых задач в зоне СВО погибли шестеро военнослужащих из Саратовской области.

Власти муниципалитетов опубликовали некрологи на Ивана Панкратова (Балашовский район), Виктора Сацко (Советский район), Николая Чудасова (Ершовский район), Андрея Платова (Саратов), Николая Егорова и Вадима Лисса (Энгельсский район).

Администрации соответствующих районов и губернатор Роман Бусаргин выразили глубокие соболезнования семьям погибших, отметив их героизм, верность воинскому долгу и самоотверженность.

Ранее также сообщалось о гибели в зоне СВО уроженца Перелюбского района Максима Клопова.