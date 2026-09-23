«Ленивый фотограф» показал Млечный Путь над сельским мостом в Саратовской области

Саратовский фотограф показал Млечный Путь над селом Дьяковка.

Житель Саратова Антон Садомов, называющий себя «самым ленивым фотографом», опубликовал во «ВКонтакте» эффектный снимок, сделанный в Краснокутском районе. В кадре — Млечный Путь над подвесным мостом в селе Дьяковка.

По словам автора, он почти случайно нашёл это место через «Яндекс Карты». Подходящий ракурс у начала моста найти не удалось — мешали деревья, а дальше снять без смаза было невозможно. Тогда фотограф впервые решил использовать удалённое управление с телефона. «Было немного страшно оставлять штатив с камерой почти на середине подвесного моста. Но оно того стоило! Ночь была волшебной, а звёзды — очень яркими», — рассказал Садомов.

Подписчики оценили работу: «Сказочно красиво!», «Ну ты и волшебник, Антон!», «Потрясающе».

Ранее фотограф стал лауреатом конкурса 35AWARDS «Чёрно-белый город».

Ольга Сергеева