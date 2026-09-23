Утром в Саратовской области разбился водитель молоковоза

В Самойловском районе автоцистерна с надписью «Молоко» съехала с дороги: водитель госпитализирован.

Авария произошла 21 сентября в 7:00 вблизи села Святославка. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, с дороги съехала автоцистерна на базе КамАЗа, которой управлял мужчина 1964 года рождения. На кабине грузовика была надпись «Молоко».

Судя по фотографиям с места происшествия, повреждения получила передняя часть автомобиля. Водитель с травмами был госпитализирован. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ольга Сергеева