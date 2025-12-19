Летевший утром в Саратов самолет «ушел» на запасной аэродром

План «Ковер» в аэропорту «Гагарин» в Саратове отменён.

Запрет на приём и выпуск воздушных судов, введённый около 04:30 утра по местному времени для обеспечения безопасности полётов, снят в 07:13, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

В период действия ограничений один рейс, следовавший в Саратов, был перенаправлен на запасной аэродром. Согласно данным онлайн-табло, речь идёт о самолёте авиакомпании «Икар», выполнявшем рейс из Калининграда, который совершил посадку в Казани.

Работа аэропорта восстановлена и продолжается в штатном режиме.

Ольга Сергеева