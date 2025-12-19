Саратовским водителям вручили сувенирные домики от лихачества на дорогах

В Саратове 18 декабря прошла акция «Тебя ждут дома», призванная напомнить о безопасности на дорогах.

Организованная в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициатива объединила областное министерство дорожного хозяйства и ГАИ.

Возле консерватории сотрудники инспекции останавливали автомобили, а подростки из движения «Парус. Первые» вручали водителям и пассажирам деревянные домики-сувениры. Как пояснил замминистра дорожного хозяйства Игорь Абрамов, этот символ напоминает, что дома каждого ждут близкие, поэтому особенно важно соблюдать правила и избегать рисков.

В рамках мероприятия участники акции раздали 100 таких брелоков.

Ольга Сергеева