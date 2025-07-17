Лето в разгаре: Как спасают зелень Саратова в тридцатиградусную жару

Когда температура в городе превышает +30°C, коммунальные службы Саратова усиливают уход за растениями, борясь с засухой.

Меры по спасению озеленения:

На улицах: Спецтехника поливает не только дороги, но и зеленые насаждения вдоль магистралей. Мощные струи: Очищают листву от пыли, улучшая дыхание растений;

Увлажняют почву у корней деревьев и кустарников. В парках и скверах: Работают системы автоматического полива.

Сотрудники МБУ «Садово-парковое» и районных служб трепетно ухаживают за цветниками и вручную поливают молодые саженцы, наиболее уязвимые к зною.

Эти меры помогают городской флоре пережить экстремально высокие температуры.