Лето в разгаре: Как спасают зелень Саратова в тридцатиградусную жару

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Новости Саратова
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Когда температура в городе превышает +30°C, коммунальные службы Саратова усиливают уход за растениями, борясь с засухой.

Меры по спасению озеленения:

  1. На улицах: Спецтехника поливает не только дороги, но и зеленые насаждения вдоль магистралей. Мощные струи:
    • Очищают листву от пыли, улучшая дыхание растений;
    • Увлажняют почву у корней деревьев и кустарников.
  2. В парках и скверах:
    • Работают системы автоматического полива.
    • Сотрудники МБУ «Садово-парковое» и районных служб трепетно ухаживают за цветниками и вручную поливают молодые саженцы, наиболее уязвимые к зною.

Эти меры помогают городской флоре пережить экстремально высокие температуры.