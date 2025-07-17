Лето в разгаре: Как спасают зелень Саратова в тридцатиградусную жару

Когда температура в городе превышает +30°C, коммунальные службы Саратова усиливают уход за растениями, борясь с засухой.
Меры по спасению озеленения:
- На улицах: Спецтехника поливает не только дороги, но и зеленые насаждения вдоль магистралей. Мощные струи:
- Очищают листву от пыли, улучшая дыхание растений;
- Увлажняют почву у корней деревьев и кустарников.
- В парках и скверах:
- Работают системы автоматического полива.
- Сотрудники МБУ «Садово-парковое» и районных служб трепетно ухаживают за цветниками и вручную поливают молодые саженцы, наиболее уязвимые к зною.
Эти меры помогают городской флоре пережить экстремально высокие температуры.