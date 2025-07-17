Подведены итоги областного конкурса социальных проектов некоммерческих организаций

Сегодня, 17 июля, конкурсная комиссия подвела итоги областного конкурса социальных проектов некоммерческих организаций 2025 года.

Как сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, всего на конкурс подано 152 заявки от организаций из 23 муниципальных районов и городских округов области. Решением конкурсной комиссии до экспертной оценки были допущены 145 проектов. В результате экспертной оценки победителями стали 88 проектных заявок.

Заявки некоммерческих организаций оценивались экспертной группой в течение 15 рабочих дней. Каждый проект рассматривали не менее 2 экспертов, каждый эксперт оценил от 22 до 24 заявок.

Благодаря конкурсу грантов общественные инициативы будут реализованы в 20 муниципальных образованиях области.

В 2025 году общая сумма поддержки НКО в рамках регионального конкурса составила 66,1 млн. рублей. Максимальная сумма гранта для одного проекта – 800 тысяч рублей. Это самая большая сумма, которая была выделена на эти цели за все время проведения конкурса.

Информация о победителях конкурса доступна на страничке конкурса на Портале предоставления мер государственной финансовой поддержки системы «Электронный бюджет» по ссылке.