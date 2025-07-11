Лето в разгаре: Саратовцам обещают жару до +40 градусов на выходных

В Саратовской области на предстоящих выходных сохранится жаркая безветренная погода, но в воскресенье возможны кратковременные дожди. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.

В ряде районов дожди будут кратковременными, но смогут понизить температуру до +35 градусов.

Установившийся температурный фон превышает многолетние значения на 4-8 градусов.

Ночью будет от +17 до +22 градусов, на возвышенностях от +23 до +25 градусов на возвышенностях. В низинах температура может краткосрочно понижаться до +15 градусов. Днем будет от +35 до +39 градусов в субботу и от +30 до +35 в воскресенье.

В Саратове ночью температура будет опускаться до +18 до +22 градусов, днем будет колебаться в диапазоне от +34 до +36 градусов тепла.

Преобладает незначительный слабый восточный ветер, во время дождя он может усиливаться.

Температура в Волге прогрелась уже до 22,6 градуса.