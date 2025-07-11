Жителям Саратовской области ограничили пребывание в лесах до августа

В Саратовской области временно запретили посещать леса.

Приказ подписал министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин. Ограничения продлятся до конца июля.

Под запретом массовые мероприятия, въезд на транспорте (кроме дорог общего пользования и спецтранспорта) и вход в лесные массивы (за исключением работников). Решение связано с аномальной жарой и высокой пожароопасностью.

Министр пояснил, что сухая растительность и высокие температуры повышают риск возгораний. Ограничения могут продлить. Напомним, в области с апреля действует особый противопожарный режим.