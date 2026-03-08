Лига ВТБ. «Уралмаш» разгромил «Автодор» со счетом 102:53 в Саратове

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Автодор» принимал екатеринбургский «Уралмаш».

Встреча закончилась разгромным поражением хозяев — 53:102 (7:33, 16:24, 17:15, 13:30).

Гости доминировали на площадке с первых минут. Самым результативным игроком матча стал центровой «Уралмаша» Октавиус Эллис, набравший 20 очков. У саратовцев по 11 очков заработали Душан Беслач и Данил Коско.

Для «Автодора» это поражение стало седьмым подряд. Команда с 5 победами и 25 поражениями занимает десятую строчку в турнирной таблице. «Уралмаш» поднялся на седьмое место, имея в активе 14 побед и 17 поражений.

Впереди у команд гостевые матчи: «Уралмаш» 10 марта встретится с «Нижним Новгородом», а «Автодор» на следующий день сыграет против «Самары».

Ольга Сергеева