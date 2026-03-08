В Саратовской области прощаются с геройски павшими на СВО добровольцами

Еще четверо саратовских бойцов погибли в зоне СВО

Об этом сообщили в социальных сетях представители районных администраций и общественники.

Аманжол Дарменов родился 14 июня 1990 года в поселке Озинки. Был срочником, затем служил по контракту, после демобилизации работал вахтовым методом. Добровольно ушел на фронт, награжден медалями «Участнику СВО» и «За храбрость» II степени. Погиб в бою.

Олег Елеулов из Краснокутского района родился 2 декабря 1973 года. По характеру был спокойным, тактичным и целеустремленным. Ушел добровольцем, служил гвардии рядовым, командовал штурмовым отделением. Погиб 17 марта 2024 года.

Также простились с Владимиром Сосиным из Лысогорского района и Игорем Беспаловым из Красноармейского. Подробности их биографий не раскрываются.

СВО продолжается на территории Украины и в приграничных регионах России пятый год. Общее число погибших на фронте россиян не разглашается.

Ольга Сергеева