Ликвидация аварии на коллекторе в Энгельсе выходит на финишную прямую

Глава Энгельсского района Максим Леонов утром 16 мая провел выездное рабочее совещание на месте ремонтно-восстановительных работ на аварийном коллекторе.

Вместе с ним ситуацию оценили ответственные руководители администрации, профильные специалисты и представители подрядной организации.

По данным на текущий момент, подрядчик практически завершил все подготовительные мероприятия в рабочем котловане. Специалисты выполняют вырубку свай для пилотного прохода методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Параллельно ведется усиление насосного парка.

На объект уже поступила дополнительная мотопомпа производительностью 300 м³/ч. В ближайшее время ожидается доставка еще одной мощной насосной станции — на 1200 м³/ч. Это оборудование позволит кратно увеличить пропускную способность системы, ускорить отвод стоков в обход аварийного участка и создать необходимый резерв. Специалисты уже смонтировали дополнительную обводную линию и готовят оборудование к обвязке. На всех установленных мотопомпах регулярно проводится техническое обслуживание для исключения сбоев в работе.

«Ситуация остается на моем личном жестком контроле. Мы не прекращаем работу ни днем, ни ночью. Сейчас главная задача — не только завершить ремонт, но и минимизировать последствия для жителей. В зоне многоквартирных домов и в частном секторе продолжаем откачку подтоплений и устранение последствий аварии. Создание резервных линий перекачки и увеличение мощности насосного оборудования — наш приоритет, чтобы как можно быстрее стабилизировать обстановку и вернуть систему в штатный режим», — подчеркнул Леонов.

Ольга Сергеева