Дом на площади Свободы власти Энгельса признали памятником

Тихий двухэтажный дом на площади Свободы в центре Энгельса официально вошел в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Соответствующий приказ подписал министр культуры области Владимир Мухин 13 мая.

Речь идет о строении, расположенном по адресу: площадь Свободы, 6. Отныне в документах оно фигурирует под названием «Дом жилой, кон. XIX в.».

Как пояснили в профильном ведомстве, здание является образцом дореволюционной городской застройки Покровской слободы (историческое название города). Несмотря на солидный возраст — более 130 лет — строение сохранило первоначальные архитектурные формы и элементы декора фасадов, характерные для купеческой архитектуры конца XIX столетия.

Включение дома в реестр культурного наследия накладывает серьезные ограничения на любые манипуляции со зданием. Согласно тексту приказа, на территории памятника и в его охранной зоне строго запрещается:

— Проведение любых работ, которые могут изменить облик или конструкцию здания без согласования с профильным комитетом;

— Снос, реконструкция, затрагивающая несущие конструкции и исторический фасад;

— Любые действия, потенциально способные навредить объекту.

Иными словами, владельцы помещений и управляющие компании отныне обязаны согласовывать с чиновниками от культуры даже замену окон или ремонт крыши. При этом государство обязуется следить за сохранностью здания, а собственники, в свою очередь, получают право на налоговые льготы при проведении законных реставрационных работ.

На данный момент дом продолжает функционировать как жилой. Однако любой ремонт здесь теперь будет проходить под пристальным вниманием инспекторов по охране памятников.

Ольга Сергеева