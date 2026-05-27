Ликвидация свалки химикатов «Экорос»: мэрия потратит 31,6 млн рублей на корректировку проекта

Администрация Саратова объявила тендер на корректировку проектно-сметной документации по ликвидации опасного объекта накопленного вреда — свалки отходов ООО «Экорос». Начальная цена контракта составила 31,65 миллиона рублей, что вдвое превышает стоимость первоначального проекта, разработанного несколько лет назад. Подрядчику предстоит выполнить работы до 7 декабря 2026 года. История с этой свалкой длится уже более десяти лет, и новый виток затрат вызвал волну критики со стороны общественности.

Что представляет собой свалка «Экорос»? Это бывшее предприятие по переработке химических отходов, которое обанкротилось и оставило после себя тонны опасных веществ — от просроченных пестицидов до ёмкостей с неизвестными реактивами. Объект расположен в черте города, и грунтовые воды с этой свалки потенциально могут загрязнять подземные горизонты, которые используются для технического водоснабжения. Ранее были попытки начать рекультивацию, но каждый раз проект упирался в недостаточное финансирование или недоработки документации.

В мэрии объясняют, что корректировка документации необходима из-за новых требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора, ужесточившихся за последние годы. Кроме того, за время простоя на свалке могли образоваться новые химические соединения, которые требуют иного подхода к утилизации. Активисты же требуют от властей отчитаться, куда были потрачены ранее выделенные на проект миллионы, и грозят обратиться в прокуратуру. Тем временем свалка продолжает оставаться источником опасности для жителей близлежащих домов.