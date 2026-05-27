В Саратовской области стартовала рекордная лесопосадочная кампания: более 1000 гектаров уже засажено

Саратовская область продолжает наращивать темпы восстановления лесов.

По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии на 11 мая 2026 года, весной было высажено уже более 1 тысячи гектаров новых лесных культур. Это значительная часть годового плана, который составляет 4 тысячи гектаров — задача, поставленная лично губернатором Романом Бусаргиным.

Посадочный материал — сосна, белая акация и дуб черешчатый — выращивается в четырёх крупных лесхозах: Черкасском, Новобурасском, Балашовском и Макаровском. Особую ценность представляют сеянцы с закрытой корневой системой из Макаровского лесничества, которые приживаются почти на 100%. В 2026 году акцент сделан на перевод неиспользуемых сельхозземель в лесной фонд — уже подобрано более 2,3 тыс. гектаров в 22 районах.

Экологи отмечают, что увеличение площади лесов критически важно для региона с его сухим климатом и частыми ветрами. Лесные полосы не только поглощают углекислый газ, но и защищают поля от эрозии, а также служат естественными фильтрами для воздуха в городах. При сохранении текущих темпов область может перевыполнить план уже к середине лета.

