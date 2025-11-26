Лишенный родительских прав саратовец получил 3,3 млн за гибель сына в спецоперации

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины.

Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере, связанного с получением социальных выплат. По данным следствия, обвиняемый незаконно получил более трех миллионов рублей. Эти средства были предназначены ему как компенсация в связи с гибелью сына, который являлся участником специальной военной операции.

Расследование установило, что в феврале фигурант дела подал документы на получение выплаты, умышленно скрыв важный юридический факт. Он не сообщил, что был лишен родительских прав, что делало его неправомочным на получение данных денежных средств. Полученные деньги мужчина израсходовал на личные нужды.

Кроме того, в марте того же года подозреваемый предпринял попытку совершить новое преступление. Он пытался оформить дополнительное пособие в размере одного миллиона рублей. Однако эта попытка была своевременно пресечена правоохранительными органами.

В настоящее время в отношении жителя Саратова ведутся следственные действия по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере и о покушении на мошенничество в крупном размере. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств дела и формирования доказательной базы.