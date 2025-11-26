Обязательная отработка: каждый четвертый целевик-медик в Саратове идет в отказ

Медицинские учреждения Саратовской области испытывают значительный кадровый дефицит, который оценивается в 2,5 тысячи специалистов.

Эта проблема сохраняется, даже несмотря на то, что Саратовский государственный медицинский университет им. Разумовского ежегодно готовит около 2000 студентов по целевому набору.

Эффективность целевого обучения, предназначенного для ликвидации нехватки кадров, снижается из-за большого числа выпускников, отказывающихся от обязательной отработки. По данным на 2025 год, из 138 выпускников-целевиков специалитета лишь 71 врач приступил к работе в медучреждениях региона. При этом 32 человека (почти четверть от общего числа) нарушили условия договора. Аналогичная картина наблюдалась и в 2024 году. Нарушители обязаны полностью возместить расходы на предоставленную им социальную поддержку.

Для решения этой проблемы был принят федеральный закон, который с 1 марта 2026 года обяжет всех выпускников-бюджетников медицинских вузов отработать три года в государственных медучреждениях.

Ольга Сергеева